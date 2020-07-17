Магас, , 08:42 — REGNUM В Ингушетии направлено в суд уголовное дело, фигурантом которого является бывший исполняющий обязанности директора ГУП «Ингушводоканал». Ему вменяют в вину сокрытие денежных средств предприятия от налогов в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM 17 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установило следствие, 49-летний руководитель ГУП «Ингушводоканал» провернул схему, которая позволила ему направить 17 млн рублей, поступивших в качестве оплаты населением за водоснабжение, на счет компании «МРСК Северного Кавказа», которая поставляет электроэнергию предприятию. Для этого злоумышленник заключил договор с руководством ингушского филиала «Почты России».

Сделано это было с целью сокрытия имущества, подлежащего взысканию в качестве недоимки по налогам и сборам. Поступившие в кассы «Почты России» от граждан денежные средства, таким образом, вместо счетов самого водоканала напрямую поступали на счета компании-поставщика электроэнергии. Наказание за это деяние вынесет суд, куда уже направлены материалы дела с утвержденным обвинительным приговором.