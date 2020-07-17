Богота, , 08:44 — REGNUM Общее число выявленных на территории Колумбии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки выросло более чем на 8 тыс. и превысило 173 тыс. Об этом 17 июля сообщает минздрав страны на странице в соцсети Twitter.

По информации министерства, за последние 24 часа в стране было выявлено 8037 новых заразившихся SARS-CoV-2 и потому их общее число стало 173 206.

Также указывается, что за это же время в Колумбии было зафиксирован 215 скончавшихся от COVID-19, в результате чего суммарное количество летальных исходов достигло 6029.

Кроме этого, сообщается, что на сегодняшний день в стране от COVID-19 вылечились 76 164 человека, 4428 из которых — за минувшие 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 15349.