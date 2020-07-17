Екатеринбург, 17 июля 2020, 08:39 — REGNUM Гражданам нужно избегать мест с массовым скоплением людей. С таким призывом к населению обратился свердловский оперштаб.
Речь идёт в том числе и о площадках на открытом воздухе, в частности, пляжи. Присутствие граждан в массовых местах создаёт здоровью серьёзную угрозу.
«Это может негативно сказаться на динамике заболеваемости COVID-19 на Среднем Урале, что в свою очередь неизбежно повлечет усиление ограничительных мер», — отмечает оперштаб.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля на Среднем Урале подтвердили рекордное число случаев заражения коронавирусом. Их оказалось 349.