Екатеринбург, , 08:39 — REGNUM Гражданам нужно избегать мест с массовым скоплением людей. С таким призывом к населению обратился свердловский оперштаб.

Речь идёт в том числе и о площадках на открытом воздухе, в частности, пляжи. Присутствие граждан в массовых местах создаёт здоровью серьёзную угрозу.

«Это может негативно сказаться на динамике заболеваемости COVID-19 на Среднем Урале, что в свою очередь неизбежно повлечет усиление ограничительных мер», — отмечает оперштаб.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля на Среднем Урале подтвердили рекордное число случаев заражения коронавирусом. Их оказалось 349.