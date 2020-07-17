Москва, , 08:39 — REGNUM Длительный период самоизоляции, который был объявлен в России из-за пандемии коронавирусной инфекции, в большинстве случаев никак не повлиял на отношения в российских семьях. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого аналитическим центром НАФИ.

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Так, 76% респондентов заявили, что за это время отношения с супругом и родителями у них не изменились, пишет RT. Об ухудшении отношений с родителями сообщили 5% опрошенных, с супругом — 18% участников исследования, с детьми — 10%.

Обратный эффект от самоизоляции отметили 6% респондентов. Их взаимоотношения со второй половиной, напротив, улучшились. 19% заявили об улучшении отношений с родителями. 13% опрошенных рассказали, что во время самоизоляции крепче стали их отношения с детьми.

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Добавим, что участие во всероссийском онлайн-опросе, который проводился в июне 2020 года, приняли 500 респондентов в РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, кандидат психологических наук Екатерина Огарева заявляла, что режим домашней самоизоляции из-за коронавируса для российских семей может стать настоящим испытанием и проверкой на прочность семейного союза. В ряде случаев это может привести к разводам.

О возможном росте числа разводов после длительного периода самоизоляции предупреждал и доктор экономических наук, профессор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Александр Исаев.

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