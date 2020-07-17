Оренбург, , 08:39 — REGNUM В Оренбурге администрация заявила о том, что будет оспаривать определение арбитражного суда по делу о концессии парка им. 50-летия СССР и добиваться расторжения концессионного соглашения с ООО «Аттракцион-Сервис». Как сообщает пресс-служба мэрии, Арбитражный суд Оренбургской области определил оставить иск чиновников без рассмотрения.

В 2015 году территорию популярного парка отдыха передали в концессию на пять лет. Концессионер — ООО «Аттракцион-Сервис» был обязан в соответствии с концессионным договором провести реконструкцию парка, не выполнил в полном объеме работы, указанные в первоначальном проекте.

Председатель комитета по управлению имуществом горадминистрации Дмитрий Цветков подчеркнул, что мэрия соблюдает законодательство, согласно которому в случае неисполнения концессионером своих обязательств чиновники обязаны начать процедуру расторжения договора концессии.

Между тем суд оставил иск мэрии без рассмотрения, указав на необходимость соблюдения претензионной процедуры перед подачей искового заявления. В свою очередь, Цветков заявил, что претензионная работа началась еще в 2019 году. «Определение мы будем оспаривать в вышестоящей инстанции. Надеемся, что наша позиция будет принята судом», — сказал он.