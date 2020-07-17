Пекин, , 08:37 — REGNUM Саранча оккупировала уже 8096 га территорий провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

От нашествия саранчи наиболее всего пострадал город Пуэр, где рой насекомых распространился на площадь 8018 га, в то время как в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе от нашествия пострадало 78 га земель.

Власти региона применяют различного рода методы борьбы с нашествием вредителей, включая химические и биологически. При помощи специальных дронов распылаются пестициды. Таким образом, как отмечается, с 28 июня удалось спасти от насекомых около 6938 га земель.