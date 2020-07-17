Китайская Народная Республика, , 08:22 — REGNUM В Шанхае выявлен одни новый «импортный» случай COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 17 июля агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения, новый случай оказался «импортным», то есть выявлен у прибывшего в Китай из Филиппин гражданина Китая, который там работал.

Пациент прибыл в Международный аэропорт «Пудун» в Шанхае 15 июля, в тот же день у него появились симптомы. Пациент был помещен в госпиталь на лечение.

Все 32 человека, находившихся в тесном контакте с заболевших были взяты на карантин. Всего в Шанхае выявлен 391 «импортный» и 342 локальных случая заболевания опасной инфекцией.