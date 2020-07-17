Ташкент, 17 июля 2020, 08:20 — REGNUM Правительство Узбекистана разрешило частным клиникам принимать пациентов с коронавирусом, сообщает 17 июля издание «Газета.uz».
16 июля под руководством премьер-министра республики Абдуллы Арипова прошло совещание, на котором обсуждался вопрос борьбы с коронавирусом.
Глава правительства поручил министерству здравоохранения и главам регионов оказать содействие в организации работы частных клиник. Кроме того, правительство освободило импорт кислородных концентратов от таможенных пошлин.
Отметим, по состоянию на 17 июля в Узбекистане выявили 15 349 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 8655 человек, скончались 76 пациентов.