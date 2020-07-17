Москва, , 08:19 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса SARS-CoV-2, остаётся напряжённой во всем мире, заявила 16 июля журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Пандемия продолжает ускоряться, — сказала она. — На днях зафиксирован рекордный суточный показатель прироста заражённых — свыше 230 тысяч. О реально сохраняющейся глобальной угрозе COVID-19 говорил на своём онлайн-брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения».

Днём ранее в ВОЗ сообщали, что общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 13 млн. За всё время от заболевания COVID-19 умерли более 574 тыс. заболевших.

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