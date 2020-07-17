Екатеринбург, , 08:14 — REGNUM Аномальная жара покинет Средний Урал уже 20 июля. Об этом сообщают синоптики.

Днём 19 июля ещё будет жара выше 30 градусов. А затем немного похолодает, до +25, и пойдут дожди.

В Челябинске невыносимая жара тоже должна спасть 20 июля. То же касается Тюмени. Ханты-Мансийска и Оренбурга. В Кургане ниже 30 столбик термометра опустится 21 июля. В Перми похолодает уже в субботу, 18 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Урала больше недели стоит аномальная жара. Как результат, местами растёт число природных пожаров, увеличивается количество погибших на воде, а аграрии жалуются на засуху.