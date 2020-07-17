Чита, , 08:14 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается. Как сообщает сегодня, 17 июля, оперативный штаб региона, общее число выявленных носителей коронавируса достигло 3867 человек (32 за последние сутки). Из них 2996 человек (+38 за сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Новых летальных случаев от вируса не зарегистрировано.

Как уже сообщало ИА REGNUM, единственным районом Забайкалья, где ещё не регистрировалось ни одного случая новой коронавирусной инфекции, остаётся Калганский.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье почти три тысячи человек уже переболели COVID-19