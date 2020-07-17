Тбилиси, , 08:14 — REGNUM Аукцион, на котором здание «Общественного телевидения» Грузии в центре Тбилиси было выставлено за 122 млн лари (почти $40 млн), не состоялся. Информация об этом размещена на специализированной электронной площадке Eauction.ge.

Лот был размещен 16 июня и в течение 30 дней не заявились желающие его купить. После завершения аукциона 16 июля здание телеканала снова было выставлено на продажу по цене на 10% ниже.

Новая стоимость здания в центре грузинской столицы составила 110 млн лари (почти $36 млн). Срок торгов теперь составляет 15 дней. Одним из условий конкурса является то, что новый владелец сможет распоряжаться покупкой только после того, как для телеканала будет возведено новое здание.

Напомним, «Общественное телевидение» планирует переехать на западную окраину Тбилиси. Проект нового здания одобрен, но строительство еще не началось. Его предполагаемая стоимость составляет 49 млн лари (около $15 млн).

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