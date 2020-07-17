Вашингтон, , 08:11 — REGNUM За последние 24 часа на территории США было выявлено свыше 75 тысяч новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом, что является самым большим таким показателем за все время пандемии в стране. Об этом 16 июля сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчеты.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в стране составляет, по данным журналистов издания, 3 499 398.

При этом суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в США на сегодняшний день составляет более чем 137 тыс. при более чем 1 млн выздоровевших.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по данным Университета Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в США и в мире, рекордное число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране было зафиксировано 15 июля и составило свыше 67,5 тысячи.