Нур-Султан, , 08:07 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству обнародовать все данные о ситуации с коронавирусом. Об этом глава государства написал 17 июля на своей странице в Twitter.

«Помимо коронавируса, большой урон здоровью и жизни граждан наносит пневмония», — написал президент. По его мнению, все данные о пандемии, какими печальными они ни были, должны быть достоянием общества.

Токаев добавил, что чем больше прозрачности и доверия будет к официальным данным, тем быстрее удастся справиться с распространением инфекции.

Отметим, по состоянию на 17 июля в Казахстане выявили 66 895 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1707 — за минувшие сутки. Выздоровели 40,2 тыс. пациентов, скончались 375 человек.

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