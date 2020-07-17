Владивосток, , 08:16 — REGNUM Роспотребнадзор Приморья отобрал более 100 проб в мае и июне морской воды и воды разных водоём региона на соответствие санитарно-химическим и микробиологическим показателям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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«Из 128 отобранных проб — 14 проб не соответствовало по санитарно-химическим и 44 пробы — по микробиологическим показателям. По вирусологическим и паразитологическим показателям все пробы воды соответствовали требованиям», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Во Владивостоке отобрано 43 пробы морской воды на санитарно-химические показатели, из них 100% проб соответствует требованиям гигиенических нормативов; 53 пробы взяты на микробиологические показатели, из них 24 — не соответствуют требованиям гигиенических нормативов. Это в местах отдыха: бухта Лазурная, Щитовая, Седанка и Садгород.

Наиболее неблагополучным является пляж в бухте Лазурная — популярная у местных жителей и приезжих — Шамора.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за полтора месяца лета утонули почти 150 детей, что составляет четверть от числа всех погибших на водных объектах, при этом показатель выше, чем за прошлые годы.