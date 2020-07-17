Копенгаген, , 08:03 — REGNUM Население во всём мире столкнётся с риском роста масштабов ожирения в связи с пандемией, объявленной из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили учёные из университета Копенгагена в статье, опубликованной в журнале Nature reviews.

Исследователи назвали пять факторов, которые в условиях самоизоляции будут особенно сильно влиять на ожирение населения. В ним относится стресс, который многие привыкли «заедать», ухудшение экономических условий и соответствующий переход на продукты плохого качества, доступность холодильника, ограничение движения и вынужденное одиночество.

«Переедание стало одной из основных проблем в карантинный период и для многих обернулось возникшими или усугубившимися проблемами с весом», — прокомментировала ситуацию заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Татьяна Демидова.

Вместе с тем, учёные не видят эффективных путей борьбы с массовым ожирением как во время, так и после отмены режима самоизоляции, если перечисленные негативные факторы не будут устранены.

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