Оренбург, , 08:02 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 17 июля, зарегистрировано 16 природных пожаров, среди них один лесной и 15 степных, сообщает ГУ МЧС по региону.

Площадь степных пожаров составила 6297,7 га, лесного — 450 га. Напомним, в Ташлинском районе из-за крупного лесного пожара введен режим ЧС. Спасатели заявили, что угрозы населенным пунктам нет.

Стоит отметить, что в области сократилось число пожаров, но их разрушительный масштаб более серьезный. С начала 2020 года в регионе зафиксировано 73 лесных пожара на общей площади 1516 га (для сравнения: за этот же период 2019 года — 150 пожаров на 948,59 га).

Добавим, в Оренбургской области сохраняется аномальная жара и 3−5-й классы пожарной опасности.

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