Нью-Дели, , 08:02 — REGNUM Общее количество выявленных в Индии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки возросло более чем на 34 тыс. и превысило 1 млн. Об этом 16 июля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным индийского ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 34 965 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и теперь их общее число достигло 1 003 832.

Также сообщается, что за этот же период в Индии от COVID-19 скончались 687 пациентов и в результате суммарное количество летальных исходов достигло 25 602.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 635 757 человек вылечилось от COVID-19, 22 942 из которых — за минувшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Перу увеличилось на 3862 и достигло 341586.