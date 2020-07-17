Екатеринбург, , 08:01 — REGNUM В Свердловской области нет ни одного водоёма, который был бы оборудован для купания. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По данным ведомства, нахождение в воде не является безопасным. При этом, несмотря на жару, гражданам рекомендуют не купаться в незнакомых и не оборудованных для этого местах.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале отмечен резкий рост числа погибших в воде. Утонули 30 взрослых и 13 детей.

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