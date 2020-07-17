Чебоксары, , 08:01 — REGNUM В Чувашии принят указ об оказания содействия избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов, которые состоятся 13 сентября. Соответствующий документ подписал врио главы республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на указ.

Речь идёт о содействия избиркомам «в реализации их полномочий при подготовке и проведении» голосования. В частности, правительству республики поручено создать соответствующую рабочую группу, мининформполитики — организовать информационную работу и оказывать содействие ЦИК Чувашии в обеспечении участковых комиссий компьютерным оборудованием, минэкономразвития — обеспечить предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений.

МВД по Чувашии и управлению Роскомнадзора предложено «обеспечить принятие неотложных мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, источников их оплаты, выявлению участников иной противоправной агитационной деятельности».

Также правоохранительным структурам предложено принять участие в обследовании помещений избирательных комиссий в части их антитеррористической защищенности и обеспечить охрану общественного порядка в период подготовки и проведения выборов. На участках для голосования также будут соблюдены меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Большой перечень задач возложен на муниципальные органы власти. В частности, они должны будут оказать содействие ЦИК в проверке достоверности подписей за кандидатов на должность главы Чувашии, предоставить помещения для проведения голосования, транспортные средства, средства связи и оборудование, а также определить специально оборудованные места для размещения печатных агитационных материалов;

«Обеспечить предоставление на безвозмездной основе по заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, помещения, находящегося в муниципальной собственности, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний», — говорится, в частности, в указе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября 2020 года в Чувашии пройдут выборы главы республики и выборы в органы местного самоуправления.