Биробиджан, 17 июля 2020, 07:52 — REGNUM Начальником УФСБ по Еврейской автономной области назначен полковник Максим Лосев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Лосев назначен на должность Указом президента РФ. Ранее он проходил службу в Приморском крае.
Бывший руководитель УФСБ по ЕАО Андрей Петров освобожден от занимаемой должности в связи с переводом на новое место службы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии назначен новый руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Им стал Виктор Грибко.