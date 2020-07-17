Биробиджан, , 07:52 — REGNUM Начальником УФСБ по Еврейской автономной области назначен полковник Максим Лосев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Лосев назначен на должность Указом президента РФ. Ранее он проходил службу в Приморском крае.

Бывший руководитель УФСБ по ЕАО Андрей Петров освобожден от занимаемой должности в связи с переводом на новое место службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии назначен новый руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Им стал Виктор Грибко.