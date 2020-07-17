Хэфэй, Китай, , 07:46 — REGNUM Комиссия по реке Хуайхэ при министерстве водных ресурсов КНР объявила синий уровень опасности по наводнениям, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

Причиной тому стало прогнозируемое превышение уровня воды на ключевой гидрологической станции реки выше опасного в ближайшие дни. Река Хуайхэ протяженностью 1000 км, которая протекает по восточной части страны между реками Янцзы и Хуанхэ, является одной из главных водных артерий Китая.

По данным на 19:00 местного времени 16 июля, уровень воды на станции Ванцзяба вырос до 26,91 метра, что всего лишь на 0,59 метра ниже опасного уровня.

Был объявлен четвертый уровень экстренного реагирования по наводнениям, распространяющийся на провинции Хэнань, Аньхой и Цзянсу, где протекает река.