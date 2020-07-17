Владивосток, , 07:53 — REGNUM В Приморье за сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 40 человек, один пациент умер, сообщили ИА REGNUM корреспонденту в оперативном штабе.

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По информации медиков, число пациентов с тяжёлой формой заболевания увеличилось до 64.

Во Владивостоке выявлен 41 новый заражённый, в Находке — восемь, семь — в Надеждинском районе, два — в Черниговском. По одному случаю в Дальнегорске, Лазовском округе и Кавалеровском районе.

На 17 июля в Приморье зарегистрировано 5380 носителей SARS-CoV-2, излечились 4054 пациента с коронавирусом, скончался 61 человек.

Власти региона призывают население соблюдать все санитарные требования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае, как и прогнозировали специалисты, за неделю значительно ухудшилась эпидобстановка по коронавирусу — за минувшие сутки выявлено 117 новых случаев заражения, один пациент умер. Мест в больницах не хватает.