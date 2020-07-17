Нью-Дели, , 07:41 — REGNUM В Индии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 1 миллион, сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения.

Только за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 34 956 и достигло 1 003 832. Также за 16 июля в Индии скончались 687 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на территории республики умерли 25 602 человека с COVID-19.

Отмечается, что рост числа зараженных SARS-CoV-2 за минувшие сутки является рекордным за все время пандемии. Также сообщается, что уже выздоровели 635 757 пациентов, их выписали из медучреждений.

«В настоящее время число активных случаев заболевания в стране составляет 342 473», — отметили в ведомстве.

Тем не менее Индия уже перешла ко второму этапу отмены карантинных ограничений. Однако в штатах республики, где зафиксированы крупные очаги заражения, карантин остается в силе.