Ульяновск, , 07:39 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вновь выявленных носителей коронавируса по-прежнему превышает 100 человек. Соответствующие оперативные данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

По информации на вечер 16 июля, в Ульяновской области за последние сутки подтверждено 103 случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии официально выявлено 7596 случаев. Под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 3943 человека.

За весь период в Ульяновской области проведено 145,7 тыс. лабораторных исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области выздоровел 4721 пациентов, продолжают лечение 2716 пациентов с COVID-19.

Отметим, что в регионе продолжается реализация проекта «КардиоДесант». Главный врач Центра общественного здоровья Лилия Кирилина отмечает, что в период пандемии новой коронавирусной инфекции часть медицинских сотрудников «переведены в ковидные отделения больниц, а на тех, кто остался работать в медицинских учреждениях первичного звена, легла повышенная нагрузка», все они находятся в группе риска. Поэтому проводятся выезды в медицинские организации региона для скринингового обследования не только пациентов, но и медицинских работников.

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