Берлин, , 07:36 — REGNUM 200 843 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено на территории Германии после получения положительных результатов анализов еще от 583 пациентов, 17 июля сообщается на сайте института Роберта Коха.

Кроме того, за сутки в стране от осложнений связанных с COVID-19 скончались четыре пациента и их общее количество достигло 9 082.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля власти Германии отменили правило об обязательном 14-дневном карантине для шведских граждан, которые прибывают в страну.

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