Пекин, , 07:34 — REGNUM Полиция Китая раскрыла 101 тыс. случаев телефонного мошенничества и схватила 92 тыс. подозреваемых в рамках недавней спецоперации, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

По данным Министерства общественной безопасности КНР, в рамках спецоперации «Облачный меч-2020», начавшейся в апреле текущего года, было раскрыто дел и арестовано подозреваемых на 70% больше, чем годом ранее за аналогичный период.

Операция сфокусирована на борьбу с актами мошенничества, включая телефонное мошенничество, а также нераскрытие случаи убийства. За время кампании полиция раскрыла более 290 групп мошенников и схватила 3600 подозреваемых.

Более 2600 случаев убийства также было раскрыто, а также арестовано более 2200 беглецов, добавили в министерстве.