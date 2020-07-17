Кемерово, , 07:33 — REGNUM В Кемеровской области стали известны результаты первого дня сдачи ЕГЭ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, 20 выпускников получили по сто баллов.

В первый день сдачи 3 июня состоялись экзамены по литературе, географии, информатике и ИКТ. Всего в них приняли участие более 2,5 тыс. выпускников. Как отмечается, наиболее высокие результаты получены на ЕГЭ по литературе.

«Экзаменационную работу по литературе на наивысший балл выполнили 10 человек (в 2019 году — 3), по географии — 2 участника (в 2019 году — 3), по информатике и ИКТ — 8 человек (в 2019 году — 8)», — отметили в правительстве.

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