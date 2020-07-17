Москва, , 07:32 — REGNUM Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов заявил журналистам, что топ-менеджерам Российского антидопингового агентства (РУСАДА) стоит на время отойти от своих обязанностей, чтобы не дискредитировать работу организации.

Напомним, ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что углубленный аудит нашел нарушения финансовой деятельности РУСАДА. Также он сообщил, что гендиректор агентства Юрий Ганус пытался задним числом утвердить аудитора и отчетность, и для учредителей РУСАДА это стало сигналом, который позволил усомниться в представленных материалах. Позднее на сайте РУСАДА был опубликован текст, в котором утверждалось, что данные заявления не во всем соответствуют действительности.

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«Сложно в этой ситуации советовать. Но не нужно забывать, что сейчас мы находимся в стадии решения крупных проблем национального значения. Не хочется верить в эти обвинения. Но чтобы до конца не дискредитировать то, что происходит, руководству РУСАДА стоит на время отойти в сторону, чтобы не мешать личностные дела с тем, что происходит в целом. Но решение должно принимать само руководство. Повторюсь, не хочется верить в данные обвинения, но если они подтвердятся, то это очень серьезная история», — цитирует слова Вячеслава Фетисова РИА Новости.

«Очень неприятно все это слышать, — продолжил депутат Госдумы, — Тем более, за последнее время РУСАДА сделало большой объем работы, которая признана в том числе и WADA, и другими коллегами. У нас у всех есть надежда, что рано или поздно мы сумеем закончить конфликт между российским спортом и всеми международными структурами. И то, что разворачивается вокруг РУСАДА сейчас, не может приблизить нас к выполнению этой задачи».