Златоуст, Челябинская область, , 07:28 — REGNUM В Челябинской области глава муниципального учреждения «Центр юных техников» из Златоуста заподозрен в получении взятки. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи полагают, что преступление было совершено в 2018—2019 годах. Якобы гражданин получил деньги в размере больше 220 тыс. рублей. Отдала их ему, по версии следствия, одна из местных жительниц в обмен на пользование помещением без заключения договора аренды.

Преступление выявили полицейские. По делу идут следственные действия.