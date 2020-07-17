Москва, , 07:27 — REGNUM В Москве вернулись к нормальному режиму работы ещё четыре больницы. Об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

По её словам, вернулись к прежней работе больница имени В. В. Виноградова, Вороновская больница, филиал Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии — «Клиника имени В. Г. Короленко» на Косинской улице, а также филиал №3 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины на 2-й Вольской улице.

Ранее медучреждения были перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в Москве вернулись к обычной работе уже 20 стационаров.

Отмечается, что перед открытием все работники клиник были протестированы на коронавирус. Койки в палатах, в соответствии с временными требованиями, установлены с увеличенными интервалами. Также проводится дополнительные проветривания и обеззараживание воздуха. Проходят тестирование на коронавирус и пациенты. При госпитализации соблюдаются масочный режим и социальная дистанция. Поверхности, к которым прикасаются люди, дезинфицируются.