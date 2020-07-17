Пекин, , 07:22 — REGNUM Около 20,27 млн жителей Китая пострадали из-за сильнейших наводнений в 24 провинциальном регионе страны начиная с июля, сообщили 16 июля в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР.

Наводнения были зафиксированы в провинция Цзянси, Аньхой и Хубэй. В результате 23 человека погибли или пропали без вести, еще 1,76 млн человек были вынуждены переселиться в безопасное место.

Около 89 тыс. домов было повреждено, а прямой экономический ущерб составил 49,18 млрд юаней (около $7 млрд). Число погибших или пропавших без вести из-за наводнений оказалось за это время на 53,1% ниже, чем годом ранее, а прямой экономический ущерб — на 11,2 ниже.

С июня непрекращающиеся ливни обрушились на некоторые южные районы Китая. Множество рек вышли из берегов.