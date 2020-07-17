Челябинск, , 07:22 — REGNUM В Челябинской области осуждён гражданин, который избивал 14-летнюю девочку, являющуюся инвалидом. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Также ему вменили угрозу убийством. Оказалось, что в декабре 2019 — феврале 2020 года он, проживая с девочкой и её бабушкой, много раз избивал подростка. Также он угрожал её убить.

Суд назначил обвиняемому три года и один месяц лишения свободы. Наказание считается условным.

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