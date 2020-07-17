Богота, , 07:18 — REGNUM 173 206 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Колумбии, в том числе 8 037 — за последние сутки, что является рекордом для страны. Об этом 16 июля сообщается на сайте колумбийского министерства здравоохранения.

Кроме того, в стране за истекшие 24 часа от COVID-19 скончались 215 человек, а 4 428 — выздоровели. Всего в стране зафиксировано 6 029 погибших от осложнений при данном заболевании и 76 164 случая излечения.

В настоящее время в больницах страны числятся на учете или находятся на госпитализации 90 648 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Колумбии приняли решение отменить с 21 июля запрет на полеты внутри страны, который был введен из-за пандемии коронавируса.

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