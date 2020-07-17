Пермь, , 07:01 — REGNUM В Перми спустя 77 лет родственники солдата Николая Каменских получили известие о месте гибели воина, защищавшего Родину от фашизма, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В апреле 2020 года московский поисковый отряд «Победа» обнаружил останки солдата в Тверской области подо Ржевом. Установлена судьба красноармейца. На днях личные вещи Николая Каменских переданы племяннику.

Как сообщают поисковики, в одной воронке было найдено трое бойцов. Их невозможно разделить, поэтому всех захоронят с почестями на Ржевском мемориале Советскому солдату.

379-я стрелковая дивизия была сформирована осенью 1941 года в Молотовской области. К началу декабря дивизию передислоцировали на Западный фронт. Николай Каменских погиб в ходе ожесточенных боев осенью 1942 года на Знаменском плацдарме в районе Ржева. У него остались жена и сын. Они так и не смогли узнать о настоящей фронтовой судьбе красноармейца.

По словам племянника Петра Каменских, в годы Великой Отечественной войны родственники получили известие о том, что Николай пропал без вести. А в 1950-х годах родственникам сказали, что его видели в американском лагере как заключенного разведчика. «После этого мой дед сжег все письма от него и запретил даже имя упоминать. Благодарен поисковому отряду, теперь спокойно на душе, мы точно знаем, что он не был предателем», — отметил племянник красноармейца Петр Каменских.