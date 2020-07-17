Пекин, , 07:00 — REGNUM Китай возобновляет работу кинотеатров в ряде районов страны с низким риском заболевания COVID-19, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

По информации Китайской администрации кинофильмов, кинотеатры должны открываться только в том случае, если у них все готово для надлежащей профилактики и борьбы с инфекцией. В соответствующем циркуляре сказано, что открытие кинотеатров в особо благополучных районах начнется уже с 20 июля.

При этом, кинотеатры должны будут немедленно прекратить работу в том случае, если в регионе их размещения будет повышен уровень эпидемиологической угрозы до среднего или высокого.