Манила, , 06:56 — REGNUM Власти Филиппин разрешили въезд в страну гражданам иностранных государств, имеющих долгосрочную визу, с 1 августа 2020 года, сообщает пресс-служба администрации филиппинского президента.

При этом на момент въезда на филиппинскую территорию у иностранных граждан должны быть действующие визы. С новыми визами въезд на Филиппины пока остается запрещен. Также приоритет на вывозных рейсах будет отдаваться филиппинцам, а не иностранцам.

Отмечается, что гражданам других государств для въезда на Филиппины необходимо будет бронировать место в специальном обсерваторе для прохождения карантина, а также сдать анализы на коронавирус.

По последним данным, на Филиппинах подтверждено более 61,2 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2. От осложнений, вызванных новой инфекцией, в стране скончались около 1,6 тысяч человек.