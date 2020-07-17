Токио, , 06:55 — REGNUM Специальный центр по верификации останков японских военных, которые погибли за рубежом в годы Второй мировой войны, создало министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, 17 июля сообщает агентство Kyodo.

По данным СМИ, в первую очередь речь идет об останках военнопленных, которые захоронены на территории России. Учреждение будет отвечать не только за изучение останков, но и проводить исследовательскую работу по этому направлению.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии решило провести внутреннее расследование после появления информации об ошибочном вывозе из РФ останков, не принадлежащих японским военнопленным.

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