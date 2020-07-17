Пекин, , 06:14 — REGNUM В Пекине за прошедшие сутки не выявлено ни одного нового случая COVID-19, сообщает 17 июля агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения Пекина, ни одного нового локального случая заболевания не выявлено в городе за сутки. Таким образом позитивная тенденция держится в китайской столице уже 11 дней подряд.

Ни одного бессимптомного случая или случая подозрения на инфекцию выявлено также не было. Всего 10 человек были выписаны из больниц города по выздоровлению за прошедшие стуки.

В период с 11 июня по 16 июля в Пекине было выявлено 335 новых случаев COVID-19, из которых 158 человек по-прежнему продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях города. Выписано из больниц уже 177 человек. Таким образом, Пекин преодолел новую вспышку инфекции.