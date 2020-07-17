Абакан, , 06:13 — REGNUM По состоянию на 17 июля в Хакасии коронавирус выявлен у 2520 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 36 новых случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Двенадцать человек из новых пациентов поступили с признаками ОРВИ, четверо — с признаками пневмонии. Два человека выявлены в результате самостоятельного обследования, пять — в результате планового мониторинга сотрудников. Десять случаев — это служебные и семейные контакты. Три человека приехали из других регионов (Тува, Красноярский край, Санкт-Петербург).

Выздоровели 1966 человек, в том числе 61 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за весь период умерли 22 пациента с коронавирусом.

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