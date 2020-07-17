Ухань, Китай, , 06:11 — REGNUM За прошедшие сутки в Китае еще 18 человек, переболевших COVID-19, были выписаны из больниц страны по выздоровлению, сообщает 17 июля агентство Синьхуа.

Еще 251 человек продолжает получать медицинскую помощь в госпиталях страны, из которых трое — в тяжелом состоянии. Всего 78 737 пациентов было вылечено и выписано из больниц страны за все время эпидемии.

Общее число заболевших в стране достигло 83 622 человек с начала эпидемии, из которых 4634 человека скончались. Самым пострадавшим регионом страны стала провинции Хубэй в центральной части страны.