Пекин, , 06:07 — REGNUM В Китае за прошедшие сутки выявлено девять новых «импортных» случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 17 июля агентство Синьхуа.

Таким образом общее число «импортных», то есть привнесенных из-за рубежа случаев в стране достигло 1998 за все время эпидемии, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Четыре новых «импортных» случая выявлены в провинции Гуандун, в то время как в Шанхае, Цзянсу, Шаньдуне, Гуанси и Шэньси выявлено по одному новому случаю, сообщили в комиссии в рамках ежедневного отчета.

Из общего числа заболевших, 1912 человек были выписаны из госпиталей по выздоровлению, еще 86 остаются госпитализированными, среди которых трое — в тяжелом состоянии. Смертей от опасной инфекции среди «импортных» пациентов не зафиксировано.