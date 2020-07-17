Пекин, , 06:03 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено 10 новых случаев COVID-19, сообщает 17 июля агентство Синьхуа.

Из общего числа новых случаев, по данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, один оказался локальным, остальные девять — «импортными», то есть привнесенными в страну из-за рубежа.

Новый локальный случай выявлен в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе страны. Смертей от опасной инфекции за прошедшие сутки в стране зафиксировано не было.