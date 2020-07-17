Улан-Удэ, , 05:57 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 3608, 2029 из которых выявлены в столице Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за последние сутки диагноз подтвердился у 42 человек.

16 из них были обследованы после появления симптомов ОРВИ. Остальные входили в круг контактных лиц с ранее выявленными носителями.

«Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2773 человека, умерло 34 человека. Проходят лечение в стационарах республики 357 больных. На амбулаторном лечении находятся 444 пациента», — отметили в штабе.

Добавим, что в реанимации остаются 16 тяжёлых пациентов, в том числе четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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