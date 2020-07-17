Екатеринбург, , 05:45 — REGNUM Тела убитых членов царской семьи и слуг не были уничтожены кислотой. Об этом пишут СМИ.

В частности, такую версию в интервью изданию «Известия» опровергла старший следователь по особо важным делам при главе СКР Марина Молодцова. По её словам, этому способствовал специально проведённый следственный эксперимент. А другой эксперимент опроверг версию о том, что в маленькой комнате не могли разместиться участники расстрела и их жертвы.

Как сообщало ИА REGNUM, Романовы были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года. Это произошло перед захватом Екатеринбурга белогвардейскими войсками. В последние годы в Свердловской области регулярно проводятся царские дни в память о последнем российском императоре Николае Романове.