Мельбурн, Австралия, , 05:44 — REGNUM В австралийском штате Виктория за сутки выявили 428 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство Reuters.

Это является рекордным показателем штата с начала пандемии коронавирусной инфекции. При этом предыдущий рекорд был побит сутками ранее — за 15 июля в штате Виктория подтвердили 317 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время штат изолирован от других регионов Австралии — власти штата Виктория распорядились закрыть границы. Также в столице штата Мельбурне был введен шестинедельный режим самоизоляции.

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