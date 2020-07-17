Окленд, США, , 05:40 — REGNUM Власти штата Мичиган добиваются освобождения 15-летней школьницы по имени Грейс, которая была отправлена в тюрьму за невыполнение домашнего задания, пишет газета Detroit Metro Times.

По информации издания, в 2019 году несовершеннолетнюю девушку обвинили в нападении и краже. Суд признал её вину, но оставил на свободе при условии соблюдения правил испытательного срока.

В середине мая 2020 года Грейс нарушила предписанные правила, не выполнив домашнее задание. После этого её направили в места лишения свободы для несовершеннолетних.

К освобождению школьницы подключились исполнительные власти и законодатели штата Мичиган. Они считают, что дело требует пересмотра в рамках текущего процесса или апелляции. Очередное судебное заседание по делу Грейс запланировано на 8 сентября.

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