Хабаровск, , 05:50 — REGNUM В Хабаровском крае озвучили итоги ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Результаты в 100 баллов показали три выпускника Хабаровска, сообщили корреспонденту ИА в правительстве региона.

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Всего в Хабаровском крае информатику сдавали 754 выпускника. Максимальное количество баллов на ЕГЭ по информатике набрали хабаровчане — Егор Егоров из гимназии № 8 и Иван Есипов из школы № 49. 80 и более баллов получили 102 ученика.

По литературе 100 баллов набрала Александра Вершинина из хабаровской гимназии № 6. Набрать 80 и более баллов удалось 38 ребятам. Общее число сдававших экзамен по литературе — 287 выпускников.

ЕГЭ по географии в крае сдавали 76 человек. По 92 балла набрали выпускники Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Бикинского района.

ЕГЭ в Хабаровском крае сдают около шести тыс. выпускников. Как и в прошлые годы, на первом месте по выбору предметов ЕГЭ — обществознание (60,8%), на втором — физика (22,2%), на третьем — история (21,4%). Наименее популярными предметами остаются география (2,8%) и китайский язык (0,1%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии впервые за семь лет выпускник сдал географию на 100 баллов.