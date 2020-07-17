Мехико, , 05:19 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки скончались 668 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Таким образом число жертв осложнений COVID-19 на мексиканской территории достигло 37 574 человек. Также за 16 июля в стране выявили еще 6406 зараженных новым коронавирусом. Всего с начала пандемии в Мексике подтвердили 324 041 случай заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля власти Мексики и Соединенных Штатов из-за пандемии COVID-19 договорились о закрытии общей границы еще на 30 дней. Отметим, что в этих странах наблюдается устойчивый рост числа зараженных коронавирусом нового типа.

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