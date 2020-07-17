Москва, , 05:14 — REGNUM В пятницу, 17 июля, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха +19… +21 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 18 июля в Москве будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +12… +14 °С.

Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +17… +22 °С днём и +9… +14 °С ночью. Местами небольшой дождь.

В субботу, 18 июля, днём в столице ожидается +20… +22 °С. По области +17… +22 °С. Ночью в регионе ожидается +9… +14 °С. Днём местами небольшой дождь.